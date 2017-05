Yaralı yılkı atı tedavi için Ankara'ya gönderildi

Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU'da 4 gün önce yaylada yaralı bulunan, belediye veterinerinin tedavisi ardından bırakılan yılkı atı, yaralarının iyileşmemesi üzerine vinçle kamyona yüklenerek Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.

Gebe olan yılkı atı, geçen pazar akşamı kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta dağlık bölgedeki At Yaylası'nda yerde hareketsiz bulundu. Belediye veterinerinin yaptığı kontrolde arka bacaklarında açık yaralar saptanan at, tedavisi yapılarak bırakıldı. Aynı at, bu sabah saatlerinde At Yaylası'ndaki derenin kenarında yine yerde hareketsiz bulundu. Belediye veterinerinin yaptığı kontrolde atın tedavi uygulanan yaralarının iyileşmediği, daha da açıldığı belirlendi. Bitkin haldeki gebe yılkı atının Ankara'ya gönderilmesi kararlaştırıldı. Yılkı atı, itfaiye ekipleri tarafından halatla bağlanıp vinç yardımıyla kaldırılarak kamyona yüklendi. At, kamyonla Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.

