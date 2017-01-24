Yaralı yavru şahinler korumaya alındı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde yaralı halde bulunan 3 yavru şahin, korumaya alındı.

Manavgat Çenger Mahallesi'nde dün vatandaş tarafından dağlık alanda yaralı halde bulunan 2 yavru şahin, Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. Jandarma görevlilerinin teslim aldığı hayvanlar, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Yapılan muayenelerinde şahinlerin kanatlarında yara olduğu tespit edildi. Yavru olduğu için yuvadan yeni ayrıldığı ve uçarken kanatlarından yaralandığı tahmin edilen şahinlere barınakta ilkyardım ve bakım yapıldı.

Hayvan barınağına pazar günü vatandaş tarafından getirilen başka bir yaralı yavru şahinle birlikte 3 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Korumaya alınan yavru şahinler, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

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