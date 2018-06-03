Yaralı yavru kızıl geyik tedavi edilecek

BEYPAZARI (Ankara), () - ANKARA’nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi'ndeki ormanlıkta çobanlar tarafından bulunan yaralı kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü görevlisi Mehmet Çakaroğlu ile ekibine teslim edildi.

Karaşar Mahallesi'ndeki ormanlıkta yavru kızıl geyik, çobanlar tarafından köpeklerin arasından yaralı olarak kurtarıldı. Yavru kızıl geyik, ormanlığa çağrılan Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Görevli Mehmet Çakıroğlu, yaralı yavru kızıl geyiğin, tedavi çin Beypazarı'nda veterinere götürüleceğini, gerekli tedavilerinin ardından da bulunduğu noktaya en kısa sürede bırakılacağını söyledi.



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