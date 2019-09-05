Yaralı yavru kediyi ölümden kurtardı

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),() KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Busem Yıldızlı (27), yolda bacağı kopmuş halde bulduğu yavru kediyi veterinere götürdü. Bir bacağı 3 saat süren ameliyatta kesilen ve tedavi altına alınan kediye 'Garip' adı verildi.



Buse Yıldızlı, önceki gün Kartepe İbrikdere Mahallesi’ndeki sitenin bahçesinden kedi sesi geldiğini fark etti. Sese doğru gittiğinde de sağ ön ayağı kopmuş haldeki yavru kediyi buldu. Yıldızlı, kediyi hemen İzmit’teki bir veterinere götürdü. 2 aylık tekir cinsi yavru kedi, ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatla sağ ön bacağı kesildi. Bir süre veterinerde gözetim altında tutulacak olan kediye ‘Garip’ adı verildi. Garip, iyileştikten sonra sahiplendirilecek.



Kediyi ilk gördüğünde çok üzüldüğünü ifade eden Busem Yıldızlı, “Kediyi sokakta gördüm, koluna baktığımda kolu kan içerisindeydi ve kemikleri görünüyordu. Daha sonra veterinerimizi aradım. Hemen getirmemi söyledi. Daha sonra kediyi, kutuya koyup veterinere götürdüm. Bacağı kesildi. Kediyi ilk gördüğümde çok üzüldüm, savunmasız bir kediydi. Mama vermeye çalıştım, güçlükle yedi mamayı. Onu tedavi etmek istedim çünkü yardıma muhtaç bir kediydi, ben yardım etmeseydim belki yaşamayacaktı." dedi.



'BUNUN İNSANLAR TARAFINDAN YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'



Yıldızlı sözlerini şöyle sürdürdü:



“Sitede birkaç kişi kediye yardım etmeye çalışmış. Kedi ona zarar vereceklerini zannederek, tırmalamış. Biz de kutuya güçlükle koyabildik. Kediye bunu insanların yaptığını düşünmüyorum. Çünkü site çevresindeki herkes, kedilere çok güzel bakıyor. Başka bir sokak hayvanı tarafından saldırıya uğramış olabilir. Bulunduğu yerde çok fazla köpek ve çakal var, onlar yapmış olabilir ya da otomobil altında kalmış olabilir. Ama insanların yaptığı düşünmüyorum.”



KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ



Yaralı kedinin ameliyatını gerçekleştiren Veteriner Hekim Aynur Köybaşı ise şöyle konuştu:



"Kedimiz buraya geldiğinde, ayağı dirsek ekleminden kopmuştu. Ayağının kesilmesi kararını aldık. Şu an gayet iyi bir durumda, yakın zamanda toparlayacak kendisini”