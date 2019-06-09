Yaralı yavru karacaya tedavi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), () - BARTIN'ın Ulus ilçesindeki tarlada, yaralı bulunan 1 aylık karaca, tedaviye alındı.

Ulus'a bağlı Çubukbeli köyünde yaşayan Mine Öztürk, tarlaya koyunlarını otlatmaya gitti. Öztürk, bu sırada koyun sürüsünün arasına karışan 1 aylık karacayı gördü. Karacanın kulağında ve boyun kısmında yaralar olduğunu fark eden Öztürk, jandarmaya bilgi verdi. İhbar üzerine jandarma da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Köye gelen ekipler, yavru karacayı alıp, veterinere götürdü. Yavru karaca tedavisinin ardından rehabilitasyon için Zonguldak Gökçebey'deki hayvanat bahçesine gönderilecek.

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