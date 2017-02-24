Yaralı yavru baykuş tedavi edildi

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, sol kanadındaki yaralanma nedeniyle uçamayan yavru kır baykuşu, Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavi edildi.

Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı üzerinde temizlik çalışması yapan Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçiler, bulvar kenarında uçamayan yavru kır baykuşu gördü. Uçmaya çalışırken bulvara giren ve otomobillerce ezilme tehlikesi geçiren yavru baykuş, işçiler tarafından yakalanarak, bugün saat 10.00'da, Değirmenbaşı Mevkii'ndeki Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirildi. Yuvasından düşünce yaralandığı tahmin edilen yaralı baykuş, barınakta tedaviye alındı. Sol ayağındaki yara tedavi edilen baykuşun uçmaya başladıktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

'YUVADAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR'

Baykuşun henüz yavru olduğunu söyleyen Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü veteriner Emre Kangal, "Bu baykuşlar binaların çatı aralarında, ağaç kovuklarında yaşayabilir. Yuvasını henüz tespit edemedik. Ancak büyük ihtimalle yuvadan düştü. Gerekli tedavileri uyguluyoruz. Yarası iyileşip güçlendikten sonra doğal ortamına geri bırakılacak. Vatandaşlardan ricamız bu tür hayvanları yaralı halde gördüklerinde bizleri bilgilendirsinler" dedi.

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