Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde, oturan Gökhan Usta, yoldan geçerken gördüğü yaralı tilkinin tedaviye alınmasını sağladı.
Muratlı'nın Büyükkarıştıran beldesinde aracın çarptığı tilki yaralandı. Karayolundan geçen Gökhan Usta, yaralı tilkiyi görünce aracını durdurup, baktığında tilkinin durumunun ağır olduğunu gördü. Usta, Muratla belediyesi yetkililerini arayarak, yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri tilkiyi alarak götürdükleri hayvan barınağında tedaviye aldı.
FOTOĞRAFLI
Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde, oturan Gökhan Usta, yoldan geçerken gördüğü yaralı tilkinin tedaviye alınmasını sağladı.