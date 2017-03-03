Yaralı sokak köpeğinin üzerine şalını örttü

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, yaralı köpeği görenler, belediyeye haber verdi. Bir kadın, soğuktan korumak için üzerindeki şalı, yerdeki yaralı köpeğin üstüne örttü. Belediye ekibi köpeği alarak Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ne götürdü.

İzmit D-100 karayolu Halkevi mevkiinde bulunan üst geçitten geçenler yaralı köpeği görünce üzüntü yaşadı. Görenler köpeğin başında toplanırken, belediyeye haber verdi. İşe giden bir kadın, üzüntü içerisinde bakarken, üzerindeki şalı üşümemesi için köpeğin üstüne örttü. İşe yetişmesi gerektiğini belirten kadın daha sonra olay yerinden ayrıldı. Diğer hayvanseverler köpeğin başında beklemeye devam ederken, belediye ekibe geldi. Görevliler köpeği alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ne götürürken, boynunda yaralar olan köpeğin, diğer köpeklerin saldırısı sonucu yaralanmış olabileceği belirtildi.

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