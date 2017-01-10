Yaralı şahin ve yavru baykuş tedaviye alındı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde yaralı bulunan şahin ve yavru baykuş, Belediye Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alındı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde dün spor salonu yanında yaralı şahin olduğunun haber verilmesi üzerine Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun, bölgeye gitti. Yaralı şahini yakalayan Uzun, sağ kanadında ateşli silah yaralanması tespit edilen hayvanı korumaya aldı. Bu olaydan birkaç saat sonra ilçe merkezinde sol kanadından yaralı yavru baykuş bulanlar bakımevine durumu bildirdi. Yavru baykuş da bakımevinde tedaviye alındı.

Veteriner hekim Fevzi Uzun yaralı baykuşla ilgili, "Genç bir hayvan, büyük olasılıkla beslenmek için aşağı indiği zaman kanadını bir şeye vurmuş, ondan sonra büyük olasılıkla uzun süre bulunamamış. Yara biraz kötü durumda. Tedavilerini yapacağız. Bu bölgede bulunan standart bir baykuş türü. Spesifik tür analizi yapamayacağım. Ama inşallah ilk müdahalesini yaptıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvanat Bahçesi ile görüştük, onlar bakımlarını devam ettirebileceklerini söyledi. İnşallah iyileşir ve tekrar doğaya döner" dedi. Uzun, şahinle ilgili de şunu söyledi:

"Yine spesifik tür analizi yapamıyorum. Büyük olasılıkla beslenmek için daha alçak kısımlara inmiş. Ateşli silah yaralanması var. Kurşun girmiş, çıkmış ama genel durumu biraz daha iyi. İlk tedavilerini yine burada yapacağız. Büyükşehir Hayvanat Bahçesi ile görüştük. Geri kalan bakımlarını onlar üstlenecek. İyileştikten sonra da umarım doğaya salınacak."



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