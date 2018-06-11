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Yaralı pelikan tedaviye alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri haline gelen Boğazköy Barajı kenarındaki alanda yaralı bulunan pelikan, Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye alındı. Yenişehir...

Yaralı pelikan tedaviye alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri haline gelen Boğazköy Barajı kenarındaki alanda yaralı bulunan pelikan, Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.
Yenişehir yolu üzerinde bir sürücü, kırsal Hamzabey Mahallesi mevkiinde uçmakta zorlanan yaralı pelikanı fark etti. Duyarlı sürücü İnegöl Belediyesi'ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, yaralı pelikanı alıp, merkeze götürdü. Tam donanımlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde yapılan tetkiklerde kanadı ve bacağından yaralı olduğu belirlenen pelikan, tedaviye alındı. Pelikan, yaraları iyileştikten sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

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