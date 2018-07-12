Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, düşme sonucu kanatlarından yaralandığı değerlendirilen peçeli baykuş, tedaviye alındı.

Akçakoca'da yerde yaralı bir baykuş gören vatandaşlar, durumu Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. Zabıta memurları, baykuşu koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Müdürlük ekipleri yaptıkları incelemede, yaralı baykuşun doğada ender görülen peçeli baykuş olduğunu tespit etti. Bir yere takılarak düşmesi sonucu kanatlarından yaralandığı değerlendirilen baykuş, Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Yabani Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.



FOTOĞRAFLI