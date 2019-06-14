Yaralı martı tedavi edildi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, denizde misinanın dolanması nedeniyle yaralanan martı, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince tedavi edildi.

Konyaaltı Sahilinde denizde bir martının çırpındığını görenler, durumu Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ayağına misina dolandığı için uçamayan ve suda çırpınan martıya ulaştı. Kurtarma botuyla bulunduğu yerden alınan martı, zabıta ekiplerince Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

RÖNTGEN FİLMİ ÇEKİLDİ

Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan martı, ilk olarak ayağındaki misinadan kurtarıldı. Sonrasında ise röntgen filmi ile ayağında kırık- çıkık olup olmadığı kontrol edildi. Veteriner hekim Hasan Balık, martının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, ayağındaki misina nedeniyle uzun süre denizde aç ve susuz kaldığını, buna bağlı olarak güçsüz düştüğünü söyledi. Hasan Balık, martının bir süre kontrol altında tutulacağını daha sonra doğal ortamına bırakılacağını kaydetti.

SAĞLIK DURUMU DAHA İYİ

Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen ise sokakta yaşayan kedi ve köpekler için gösterdikleri özeni tüm canlılar için ortaya koyduklarını söyledi. Bu anlayışla birçok canlıya yardım eli uzattıklarını vurgulayan Semih Esen, "Geçen haftalarda zift içinde kalan ve ölme noktasına gelen kaplumbağaları temizleyerek sağlıklarına kavuşturduk. Ekiplerimiz şimdi de denizde ölümle yüz yüze gelen martıyı ayağına dolaşan misinadan kurtardı. Bir süre barınakta tedavi altında tutacak. Tamamen iyileştiğinde doğal yaşam alanına bırakılacak" dedi.



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