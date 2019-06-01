Yaralı leyleğe tedavi

AYDIN'ın Söke ilçesinde kanadından yaralanmış halde bulunan leylek, klinikte tedaviye alındı.Kırsal Serçin Mahallesi'nde çobanlık yapan Süleyman Kasnak, boş bir arazide dolaşırken yerde sol kanadından yaralanmış halde bir leylek buldu. Kasnak, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye haber verdi. Bunun üzerine Serçin'e gelen EKODOSD yetkilileri, yaralı leyleği aldı. EKODOSD'un gönüllü veteriner üyesi Nevzat Yıldız'nın kliniğine getirilen yaralı leylek, kontrol edildi. Kanat altlarında doku tahribatları görülen ve uzun süre bu şekilde dolaştığı tahmin edilen leyleğin yaralarında kurtlanmalar olduğu görüldü. Yara içindeki tüm kurtlar ve hasarlı dokular temizlenerek, gerekli ilaçlarla tedavi uygulandı. Bir süre EKODOSD derneğinde gözetim altında kalacak leyleğin, veteriner Yıldızlı tarafından günlük tedavisi yapılacak.

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