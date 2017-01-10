Yaralı kurt tedaviye alındı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında yaralı halde bulunan kurt tedaviye alındı.Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah Afyonkarahisar- Antalya karayolu yakınında yatan bir kurt fark etti. Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tespit edilen kurtla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı kurdu kafese alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.Yapılan ilk incelemede bel kemiklerinde kırıklar olduğu tespit edilen kurdun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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