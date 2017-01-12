Yaralı kuğuyu avcılar kurtardı

Ünsal YÜCEL / EDİRNE, () - EDİRNE’nin Enez İlçesi’ne bağlı Gülçavuş Köyü’nde sol kanadından saçmayla yaralanan kuğu, duyarlı avcılar tarafından kurtarılarak tedavi edilmek üzere Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Enez İlçesi’ndeki Gülçavuş Köyü kırsalında sol kanadından saçmayla yaralanan kuğuyu bulan avcılar, durumu Keşan Gala Gölü Milli Parklar Şefliği’ne bildirdi. Olumsuz hava ve yol koşullarına rağmen bölgeye giden Gala Gölü Milli Parklar Şefliği ekibi, yaralı kuğuyu teslim alarak, tedavi edilmek üzere Keşan’a getirdi. Yaralı kuğunun tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı bildirildi.

TELLERE TAKILAN KÖPEK DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Keşan İlçesi’nde ise tellere dolanan sokak köpeği, donmak üzereyken Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibince kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine İspat Cami Mahallesi’ndeki binanın bahçesine giden Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, bir sokak köpeğinin tel örgülere takılarak hareket edemediğini gördü. Donmak üzere olan köpek, tel örgülerden kurtarılarak, geçici hayvan barınağına götürüldü. Mama verilen ve aşıları yapılan köpeğin, bölgedeki olumsuz hava koşullarının sona ermesinin ardından salınacağı belirtildi.

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