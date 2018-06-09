Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...

Yaralı köpek için seferber oldular, karne alamadılar

AĞRI'nın Patnos ilçesinde aracın çarpıp kaçtığı yaralı köpeği kurtarmak için seferber olan lise öğrencileri, okul kapanınca karne alamadı. Patnos ilçesi Sütlüpınar Mahallesi'nde çevre yolunda bir aracın çarpıp kaçtığı sokak...

Yaralı köpek için seferber oldular, karne alamadılar
AĞRI'nın Patnos ilçesinde aracın çarpıp kaçtığı yaralı köpeği kurtarmak için seferber olan lise öğrencileri, okul kapanınca karne alamadı.
Patnos ilçesi Sütlüpınar Mahallesi'nde çevre yolunda bir aracın çarpıp kaçtığı sokak köpeği yaralandı. Patnos Anadolu Lisesi öğrencileri, dün sabah okula giderken yol kenarında can çekişen köpeği fark edip, yardımına koştu. 10 öğrenci, saatlerce yaralı köpeği kurtarmak için çaba sarf etti, onu hayatta tutmaya çalıştı. Kırılan ayağını tahta ve poşet kullanarak sabitleyen öğrenciler, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü ve veterineri arayarak yardım istedi. Fakat kimse gelmedi. Saatlerce köpeğin başında bekleyen öğrenciler okulların kapandığı için karnelerini de alamadı.
Öğrencilerden Özgür Kaya, "Veterineri aradık inek ve koyunlara bakıyoruz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne götürün diyerekp kapattılar. Kimi aradıysak yardımcı olmadı. En son yoldan geçen biri, köpeği traktörü ile alıp götürdü" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325