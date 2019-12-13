Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.İslahiye'de enerji nakil hatlarında çalışma yürüten işçiler, İncegedik Mahallesi kırsalında yol kenarında kızıl şahin buldu. Uçamayan ve kanadından yaralı olan şahin, vatandaşlar tarafından ilçe merkezine getirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği’ne teslim edildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri arasında yer alan kızılı şahin, görevliler tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.