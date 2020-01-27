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Yaralı kediye polis ilgisi
GENEL 27.01.2020, 12:55
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ORDU'da yaralı ve bitkin halde Asayiş Şube Müdürlüğü binası önüne gelen kediye polisler sahip çıktı. Polislerin beslediği ve 'Hardal' ismini verdiği kedi, emniyette herkesin ilgi odağı oldu.
Altınordu ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü binası önünde, bilinmeyen nedenle yaralanıp, ayağı kanlar içerisinde kalan kediyi fark eden polisler, yardım için seferber oldu. Polisler, soğuktan titreyen kediyi kucaklarına alarak karakola götürdü. Mama ve sütle doyurulan, sol ayağına pansuman yapılan kadiye polisler 'Hardal' ismini verdi. Kedi, kısa sürede kendisine yuva olan eminyet binasında herkesin ilgisini çekti. Hardal, iyileşene kadar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde misafir edilecek.
Altınordu ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü binası önünde, bilinmeyen nedenle yaralanıp, ayağı kanlar içerisinde kalan kediyi fark eden polisler, yardım için seferber oldu. Polisler, soğuktan titreyen kediyi kucaklarına alarak karakola götürdü. Mama ve sütle doyurulan, sol ayağına pansuman yapılan kadiye polisler 'Hardal' ismini verdi. Kedi, kısa sürede kendisine yuva olan eminyet binasında herkesin ilgisini çekti. Hardal, iyileşene kadar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde misafir edilecek.
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