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Yaralı kedi için karlı yolları aştılar

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - GİRESUN’un Hamidiye Köyü’nde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Öztürk'ün kedisi gözünden yaralandı. Telefonla yardım istediği kızının haber vermesiyle karla kaplı yolu aşarak yardıma...

Yaralı kedi için karlı yolları aştılar

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - GİRESUN’un Hamidiye Köyü’nde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Öztürk'ün kedisi gözünden yaralandı. Telefonla yardım istediği kızının haber vermesiyle karla kaplı yolu aşarak yardıma gelen itfaiye ekiplerince evinden alınan Fatma Öztürk, sağlık kontrolü için hastaneye, kedisi de tedavi için Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Köy yolları karla kaplı olduğu için evinden çıkamayan ve gözünden yaralanan  kedisini  veterinere götüremeyen Fatma Öztürk, İstanbul’da yaşayan kızı Ayşe Öztürk’ü arayarak çaresiz kaldığını söyledi ve yardım istedi. Giresun Belediyesi'ni arayan Ayşe Öztürk de, annesinin yaşadıklarını anlattı ve yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ve yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Köyü’ne ulaşan ekipler, karla kaplı 300 metrelik yolu da yürüyerek aştı ve Öztürk'ün evine ulaştı. Yaralı kediyi ve sahibini Giresun’a getiren ekipler kediyi, tedavisi yapılmak üzere Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim etti. Fatma Öztürk ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Öztürk ve kedisi, sağlık kontrolü ve tedavinin ardından tekrar evlerine götürülecek.

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