Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...

Yaralı kartal ve şahinin tedavisi tamamlandı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde doğada ateşli silahla vurularak yaralanmış halde bulunan kartal ve şahinin tedavileri tamamlandı. Kartal ve şahin, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya bırakılacak.

Yaralı kartal ve şahinin tedavisi tamamlandı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde doğada ateşli silahla vurularak yaralanmış halde bulunan kartal ve şahinin tedavileri tamamlandı. Kartal ve şahin, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya bırakılacak.

Alanya'da yaralı halde bulunarak Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirilen kartal ve şahinin tedavileri tamamlandı. Kanat ve sırtlarında saçma yaraları bulunan hayvanlar Demirtaş Hayvan Barınağı'nda gözetim altında tutulurken, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Antalya'da doğaya bırakılacağı belirtildi.
Şahin ve kartalın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz, "Geçen günlerde birimimize intikal eden kartal ve şahinin ateşli silahlarla yaralandığını tespit ettik. 2 hayvanın da tedavileri belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Şu anda sağlık durumları iyi. Önümüzdeki günlerde doğaya bırakacağız" dedi.
Alanya Doğa Koruma Milli Parklar mühendisi Mevlüt Kodal ise 24 Ocak'ta gelen bir ihbar üzerine yaralı şahin ile kartalı Alanya Belediyesi'ne teslim ettiklerini,  ABD, Münbiç'in civarına güçlerini yerleştiriyor

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.