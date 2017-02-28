Yaralı kartal ve şahinin tedavisi tamamlandı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde doğada ateşli silahla vurularak yaralanmış halde bulunan kartal ve şahinin tedavileri tamamlandı. Kartal ve şahin, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya bırakılacak.



Alanya'da yaralı halde bulunarak Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirilen kartal ve şahinin tedavileri tamamlandı. Kanat ve sırtlarında saçma yaraları bulunan hayvanlar Demirtaş Hayvan Barınağı'nda gözetim altında tutulurken, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Antalya'da doğaya bırakılacağı belirtildi.

Şahin ve kartalın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz, "Geçen günlerde birimimize intikal eden kartal ve şahinin ateşli silahlarla yaralandığını tespit ettik. 2 hayvanın da tedavileri belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Şu anda sağlık durumları iyi. Önümüzdeki günlerde doğaya bırakacağız" dedi.

Alanya Doğa Koruma Milli Parklar mühendisi Mevlüt Kodal ise 24 Ocak'ta gelen bir ihbar üzerine yaralı şahin ile kartalı Alanya Belediyesi'ne teslim ettiklerini, ABD, Münbiç'in civarına güçlerini yerleştiriyor

