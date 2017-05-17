Yaralı karacaya köylüler sahip çıktı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’un Dodurga İlçesi'ne bağlı Dikenli Köyü'nde yaralı bulunan karacaya köylüler sahip çıktı.

Dodurga'nın Dikenli Köyü'nde Hasan Şahinbaş ve oğlu Veli Şahinbaş tarafından ormanlık alanda yaralı bir karaca bulundu. Baba- oğul tarafından yaralı karaca ilçe merkezindeki bir veterinere götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan karaca, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı karaca, buradan da tedavi için Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

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