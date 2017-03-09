Yaralı karaca, tedavi için Kars’a gönderildi

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), () - ARTVİN’in Şavşat ilçesinde yüksekten yol kenarına düşerek yaralanan karaca, ön tedavinin ardından tedavi için Kars Veteriner Fakültesi'ne gönderildi.

Elmalı Köyü yakınlarında yol çalışması yapan işçiler, sabah saatlerinde yol kenarında yaralı karaca buldu. Bacaklarında yaralar olduğu görülen ve hareket edemeyen karacayı araca koyan işçiler, ilçeye giderek İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim etti. Şavşat İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Gökcan Çalışkan, yaralı hayvanın büyük olasılıkla yüksekten düştüğünü belirterek, "Ön ve arka bacağında parçalı kırıklar tespit ettik. Ağrı kesici ve sakinleştirici uyguladık. Daha sonra Kars Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Koruma Ve Rehabilitasyon Merkezi ile irtibata geçtik. Ardından da yaralı karacayı Milli Parkalar ekipleriyle Kars'a gönderdik" dedi.

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