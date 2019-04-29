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Yaralı hayvanlar, bu barınakta hayata tutunuyor

GAZİANTEP'te, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE), terk edilmiş ve insanlar tarafından şiddete maruz kalmış yüzlerce hayvana 'Karakız' adı verilen barınakta ev sahipliği yapıyor. Şiddet gören ve yaralanan hayvanlar barınakta...

Yaralı hayvanlar, bu barınakta hayata tutunuyor
GAZİANTEP'te, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE), terk edilmiş ve insanlar tarafından şiddete maruz kalmış yüzlerce hayvana 'Karakız' adı verilen barınakta ev sahipliği yapıyor. Şiddet gören ve yaralanan hayvanlar barınakta tedavi edildikten sonra sahiplendiriliyor.
Kentte 2010 yılında kurulan CAHİDE, sahipleri tarafından terk edilmiş ve şiddete maruz kalmış hayvanları korumak için 'Karakız' adı verilen barınak kurdu. 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki 7 bin 500 metrekarelik alana kurulan barınakta, 36 kulübe, ameliyathane, gözlem odaları, banyo ve bakıcı evi bulunuyor. Karakız Barınağı'nda, yaralı hayvanların sağlığına kavuşması için tüm tedavileri yapılıyor. Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen ihbarları da değerlendiren dernek yöneticileri hayvan ambulansı ile aldıkları yaralı hayvanları tedavisini yapmak için kliniğe getiriyor. Hayvanlar burada bakımlarının yapılmasının ardından sahiplendiriliyor. 
5 BİN HAYVAN İYİLEŞTİRİLDİ
Derneğin yöneticilerinden Cemal Güneş Tosun, kuruldukları günden bu yana birçok hayvana sahip çıkarak ev sahipliği yaptıklarını anlatarak, şöyle dedi:
"Bizim dernek olarak amacımız, sahipsiz yaralı sakat bakıma muhtaç olan hayvanların tedavisini yapmak. Bu konuda insanlarımız maalesef duyarsız. Yolda bir köpeğe, kediye, ata araba çarpıyor, bırakıp gidiyorlar. Biz bu olaylara dernek olarak duyarsız kalmadık. Bu güne kadar yaklaşık 5 bin hayvanı tekrar sağlığına kavuşturduk. Şu anda 220 köpeğe bakıyoruz. 7 bin 500 metrekare arazi üzerine kurulu barınağımızda yaralı veya şiddet mağduru hayvanları tedavi ediyoruz. Çok ağır vakalarımız olduğu zaman Hatay Veteriner Fakültesi'ne götürüyoruz. Tedavisi yapılan hayvanlarımızı da sahiplendirmek adına uğraş veriyoruz."
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