Yaralı flamingoya tedavi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, Hamidiye sazlığında köylüler tarafından ayaklarından yaralı bulunan flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Hamidiye sazlığında ayağından yaralı flamingoyu gören köylüler, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelip, flamingoyu alan ekipler, yaptığı kontrolde, elektrik tellerine takılması sonucu yaralandığını belirledi. Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi edilen ve yaralı bölgesine dikiş atılan flamingo, korumaya alındı. Flamingonun, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar aynı sazlıkta doğaya bırakılacağı öğrenildi.



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