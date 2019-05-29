Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Yaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çalılık alanda gürültü duyan vatandaşların, bir kişinin yamaçtan düştüğü ihbarı, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede yapılan aramalarda herhangi bir...

Yaralı domuzun çıkardığı sesler, paniğe neden oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çalılık alanda gürültü duyan vatandaşların, bir kişinin yamaçtan düştüğü ihbarı, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya ulaşılamazken, gürültünün sebebinin ağaçlık alanda gezinen yaralı bir domuz olduğu ortaya çıktı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Kervansaray Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Çalılık alanda manzarayı izleyerek vakit geçiren kişiler, gelen sesler duyunca, bir kişinin yaklaşık 30 metre yükseklikteki yamaçtan aşağıya yuvarlandığını ileri sürerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, bölgede el fenerleriyle yaklaşık bir saat boyunca arama yaptı, ancak herhangi bir ize rastlayamadı. Daha sonra ağaçlık alanda bulunan yaralı bir yaban domuzu bölgeden kaçarak uzaklaştı. Ekipler arama çalışmalarını sonlandırırken, vatandaşların duyduğu gürültünün ve seslerin domuzdan geldiğine kanaat getirildi. 
Bir ayağı aksadığı görülen yaban domuzunun ormanlık alandan kaçtığı anların görüntüsü, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ekiplerin olası bir düşme olayına karşı çevredeki belirlenen noktaları da didik didik araması ise dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328