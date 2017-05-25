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Yaralı bulunan ebabil kuşu doğaya salındı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - BİR sürücü kursunun girişinde yaralı halde bulunan ve tedavisi Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nce yapılan ebabil kuşu doğaya bırakıldı. Yalova’da Cengiz Koçal Caddesi üzerinde hizmet veren...

Yaralı bulunan ebabil kuşu doğaya salındı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - BİR sürücü kursunun girişinde yaralı halde bulunan ve tedavisi Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nce yapılan ebabil kuşu doğaya bırakıldı.
Yalova’da Cengiz Koçal Caddesi üzerinde hizmet veren sürücü kursu önünde yaralı bir ebabil kuşu bulundu. Sürücü kursunda büyük bir ilgi gören kuş, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne teslim edildi. İşletme Sahibi Evren Çınar, “Ülkemizde sık sık görülmeye başlanan ve bu sene çeşitli illerimizde görüntülenen ebabil kuşu Yalova’da da işyerimizi ziyaret etmiş. Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan ebabil kuşunun adı Fil suresinde de geçiyor. İnşallah ilimize ve ülkemize şifa ve bereket getirecek. Bu kuşumuzu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim ettik. Tedavisi yapıldıktan sonra kuşumuz doğaya bırakıldı” dedi.
UÇARKEN UYUYORLAR
Ebabil kuşları diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçiriyor. Sadece üremek için yere konuyorlar ve bir daha havalanmıyorlar. Kendilerine has kanat yapısı uçarken aynı zamanda uyumalarını sağlıyor. TÜm canlı türlerinden kaçtıkları için nadir görülürler. Halk arasında ebabil kuşu görenlerin o yıl hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarına inanılıyor.

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