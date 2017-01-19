Yaralı bulunan doğana tedavi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde yaralı halde bulunan doğan, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine tedavisinin yapılması için teslim edildi.

Samsun'un Bafra İlçesi Çetinkaya Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Hamit Akkurt, kanadından yaralanmış bir doğan buldu. Uçamayan doğanı alan Akkurt, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü'nü arayarak gelen ekiplere teslim etti. Tedavi altına alınan doğanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Hamit Akkurt, "Doğan yaralıydı ve uçamıyordu. Kanadında saçma vardı. Daha sonra da Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim ettim" dedi.

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