Yaralı bulunan 432 yaban hayvanı tedavi edildi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2016 yılında çeşitli nedenlerle yaralanmış halde bulunan 76 türden 432 yaban hayvanının tedavi edilerek, 296'sının tekrar doğaya kazandırıldığı bildirildi.

Faaliyet alana Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'yı kapsayan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri, doğada çeşitli nedenlerle zarar görmüş yaban hayvanlarını bulundukları yerden alarak tedavilerini gerçekleştirdikten sonra tekrar doğaya saldı. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Geçen yıl 76 türden 432 yaban hayvanının tedavi edildiğini ve bazılarının iyileştirme tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. Tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinden sonra tekrar sağlığına kavuşan 296 yaban hayvanının tekrar doğaya salındığını belirten Gençoğlu, yaşamlarını doğada sürdüremeyecek durumda olan 119 yaban hayvanının hayvanat bahçelerine yerleştirildiği belirtti.

Tedavi edilen hayvan türleri hakkında bilgi veren Gençoğlu, "Buteobuteo türü 95 şahin, ciconiaciconia türü 24 leylek, accipiternisus türü 22 atmaca, larusspp türü 21 martı, tyco alba türü 17 peçeli baykuş, ıxobrychusminutus türü 16 küçük balaban ve columbidaespp türü 15 güvercin en yoğun görülen türler oldu. bunların yanında karakulak, karaca, deniz kaplumbağası, yılan, yarasa, tilki, kara kaplumbağası, yalıçapkını, flamingo, pelikanlar ve balıkçıllar gibi önemli türlerimiz konusunun uzmanlarınca tedavi edildi. Bölge müdürlüğü olarak, av ve yaban hayvanı türlerinin korunması, doğada yaralı ve yardıma muhtaç olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarının titizlikle yapılması çalışmalarını üniversiteler, belediyeler, hayvanat bahçeleri ve sivil toplum kuruluşlarının uzmanlarıyla işbirliği içinde sürdürüyoruz. doğada yaralı ve yardıma muhtaç durumda bulunan yaban hayvanı gören vatandaşlarımızın vakit geçirmeden bölge müdürlüğü ekiplerine haber vermeleri yaban hayatımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

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