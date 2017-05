Yaralı Bircan Kıran kaza dehşetini anlattı; 'Şoför, 'arabanın freni patladı, Allah'ım sen yardım et' demeye başladı'

MUĞLA'da 24 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Bircan Kıran, midibüs şoförü Armağan Sertbaş'ın kaza sırasında aracı hızlı kullandığını belirterek, "Şoför, 'eyvah arabanın freni patladı' dedi. Yanındaki yedek şoför koltuğunda eşi (Duygu) ve 10 aylık çocukları (Nehir) oturuyordu. Şoför, 'Allah'ım sen yardım et' demeye başladı.Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulanlardan Bircan Kıran, tedavi gördüğü hastanede, o anlarda yaşanan çarpıcı detayları 'ya anlattı. Yolculuklarının iyi gittiğini yanında görümcesi ile torunun bulunduğunu söyleyen Bircan Kıran, şöyle konuştu:"Marmaris'e gidiyorduk, erken saatte yola çıktık. Yolda mola verdik. Moladan sonra gezeceğimiz yerler hakkında bir kadın mikrofondan konuşmaya başladı. Bu sırada şoför, 'eyvah arabanın freni patladı' dedi. Yanındaki yedek şoför koltuğunda eşi ve 10 aylık çocukları oturuyordu. Şoför, 'Allah'ım sen yardım et' demeye başladı. Sadece frenin patladığını söyledi. Bir de 'arabada çocuk var, arabada çocuk, çocuğa dikkat edin' dedi. O çocuk da annesinin kucağındaydı. Benim yanımda görümcemin torunu vardı, görümcem vardı. Otobüstekiler 'Allah'ım sen yardım et' demeye başladı. Sonra da kıyamet gibi gürültü koptu. Gerisini zaten hatırlamıyorum."ŞOFÖR KAZADAN ÖNCE HIZLI ARABA KULLANIYORDUŞoförün kaza meydana gelmeden önce aracı hızlı kullandığını da vurgulayan Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yolculuk gayet iyiydi. Bir aksilik yoktu. Ancak son etaplarda şoför hızlı kullanmaya başladı. Yokuş aşağı olunca fren patladı. Şoför yolda hata yapmadı ama dediğim gibi yokuş aşağı arabayı hızlı kullanıyordu. Kadınlar kazadan önce bağırdı çağırdı, feryat figan etti. Ben de birisinin üzerine düşmüşüm. 'Allah'ım yardım et' diye bi ses duydum. Ben kendim de aynı kelimeleri kullandım. Araba nasıl devrildi, nereye düştük onu hiç hatırlamıyorum. Hastanede kendime geldim. Kazaya dair bir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığım zaman otobüsün içerisinde sadece yan duran koltukları gördüm."TUR 150 TL'MİŞ, BAŞKA TURLARIN BİLGİSİ DE VERİLMİŞTuru otobüste mikrofonla bilgi veren kadının (Nazlı Ceylan) düzenlediğini de ifade eden Bircan Kıran, "Orada bir kadın mikrofonu aldı, Marmaris'e girdiğimiz zaman otele yerleşeceğimizi, akşam eğlence olacağını, arzu eden olursa havuzlara girebileceğimizi söyledi. Yeme içme sınırsız dedi. Sabahleyin kahvaltıyı şu saatte yapacağız bir kaç yere gideceğiz akşam da saat 23.00 gibi evlerimizde olacağız' dedi. Biz tur için 150 TL verdik. Yeme içme her şey onlarlaydı. Mikrofonda konuşan kadın turu düzenliyormuş. Hatta Kapadokya gezisi var birkaç yere daha gezinti var diyerek fiyatlarını söyledi" dedi.Bu arada Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da ziyaret etti. Hastaların genel sağlık durumları hakkında bilgi veren ve tedavilerinin sürdüğünü söyleyen Bediha Salnur, bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu, yakından takip ettiklerini ifade etti.

