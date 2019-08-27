Yaralı bayağı yalıçapkınını yetkililere teslim etti

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, antrenör Gökhan Cengiz, otomobilin camına çarpması sonucu yaralanan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bayağı yalıçapkınını (alcedo atthis) Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Alaplı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görevli antrenör Gökhan Cengiz'in, sabah saatlerinde seyir halinde olduğu otomobilinin ön camına kuş çarptı. Cengiz, yaralı kuşu alarak, spor salonuna götürdü. Cengiz, yaptığı araştırmada kuşun, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, bayağı yalıçapkını olduğunu öğrenince Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Alaplı'ya gelen ekip, kuşu korumaya aldı.

Gökhan Cengiz, aracının ön camına çarpan kuşu görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Yaralı kuşu alarak spor salonuna götürdüm. Bir süre sonra kuş kendine geldi sonra su vererek ve balıkla beslemeye çalıştım. İnternette araştırdığımda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bir tür olduğunu öğrendim. Önce Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini aradım oradan bir ekip geldi. Daha sonra milli parklara haber verdik. Onlarda UNESCO tarafından koruma altında olan bir kuş türü olduğunu doğrulayarak kuşu aldı" dedi.

Kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.