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Yaralı balaban kuşu tedaviye alındı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bacağı kırk halde bulunan, nesli tükenen kuş türleri arasındaki balaban, tedaviye alındı. Kumluca'nın Toptaş Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde değişik bir kuş olduğunu...

Yaralı balaban kuşu tedaviye alındı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bacağı kırk halde bulunan, nesli tükenen kuş türleri arasındaki balaban, tedaviye alındı.
Kumluca'nın Toptaş Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde değişik bir kuş olduğunu fark eden Nazmi Akkuş, bahçeye indiğinde kuşun bacağının kırık olduğunu gördü. Nazmi Akkuş, tedavisinin yapılması için kuşu Kumluca Belediyesi'ne götürdü. Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekim Ulusoy, kuşun nesli tükenmekte olan balaban olduğunu belirledi. Veteriner Hekim Ulusoy, tedavisinin yapılması için yaralı kuşu Sarnıç Tepe Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.
Veteriner Hekim Ulusoy, “Balıkçıl familyasına ait bir kuştur. Bu kuş ülkemizde çok nadir görülmektedir. Nesli tükenen kuşlar arasındadır. Balaban kuşunun sağ bacağında kırık tespit ettik. Hemen tedaviye aldık. Balaban kuşumuzun iyileşmesini sağlayacağız. Tedavisi tamamlanınca ilgili kurumlarla görüşüp ya doğaya salacağız ya da teslim almak isteyen kurum yetkililerine teslim edeceğiz. Önceliğimiz iyileşmesi" dedi.

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