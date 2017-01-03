Yaralı atmacaya tedavi

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Çaycuma’da yaşayan Ali Barutçu, önceki gün yolda bitkin halde bulduğu atmacayı evine götürdü. Barutçu, beslenemediğini fark ettiği atmacayı daha sonra veterinere götürdü. Çaycuma Belediyesi Veteriner Hekimi Uğur Gemici, atmacanın kanadındaki yara nedeniyle uçamadığını belirledi. Veteriner Gemici, bir yere çarpması sonucu oluştuğunu düşündüğü yaraya tedavi uyguladı. Sonra da atmacayı uçabilecek duruma gelinceye kadar bakımını üstlenen Ali Barutçu'ya teslim etti. Barutçu, atmacaya veteriner kontrolünde iyileşene kadar bakacağını, sonra doğaya bırakacağını belirtti.



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