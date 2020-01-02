Yaralı atmacaya jandarma şefkati

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma tarafından kanadından yaralı halde bulunan atmaca, tedaviye alındı.

Kırsal Sarıbey Mahallesi'nin ova bölgesinde, devriye görevi yapan jandarma, yol kenarında sağ kanadından yaralı bir atmaca buldu. Soğuktan donmak üzere olan atmacayı, havluya sararak hayvan taşıma kutusuna koydu. Yaralı atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şubesi Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Türü koruma altında olan atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Görevliler, yaralı atmacaya sahip çıkarak kendilerine ulaştıran jandarma personeline teşekkür etti.



