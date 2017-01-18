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Yaralı atmaca ve yavru baykuşa şefkat eli

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta yol kenarında yaralı halde bulunan atmaca ve baykuş, tedavi altına alındı. Uşak'ın Banaz İlçesi'nde karayolu kenarında, sağ ayağında bir parmağı kopuk ve kanatlarında yaralar olan atmaca ile...

Yaralı atmaca ve yavru baykuşa şefkat eli

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta yol kenarında yaralı halde bulunan atmaca ve baykuş, tedavi altına alındı.
Uşak'ın Banaz İlçesi'nde karayolu kenarında, sağ ayağında bir parmağı kopuk ve kanatlarında yaralar olan atmaca ile sol gözü enfeksiyon kapan yavru bir baykuş bölge sakinleri tarafından bulunup, Uşak Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim edildi. Yaralı atmaca ile yavru baykuşun tedavisine başlayan Dernek Başkanı veteriner Nebahat Avcu, "Atmacanın sağ ayağında bir parmak kopmuş ve kanat altında yaraları var. Tedavinin ardından yaralar iyileşti ancak denge sorunu yaşıyor. Atmaca bir parmağı olmadan hayata tutunabilecek mi bilmiyorum. Yavru baykuşun ise sol gözünde enfeksiyon mevcut. Antibiyotik tedavisi ile gözünü kurtarmaya çalışıyorum, ancak gözünü kaybetmek üzere. Yavru baykuşun gözü tedaviye cevap vermeyecek olursa ve atmacada denge sorunu devam ederse her iki kuşu da doğal yaşama uyum sağlayamayacağı için doğal yaşam parklarından bir tanesine nakledeceğim" dedi.

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