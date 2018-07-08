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Yaptıkları yiyecekleri satıp 11 öğrenciye burs sağlıyorlar

Adnan AÇIKGÖZ- Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'de bir grup gönüllü, yaptıkları kek, yaprak sarması ve köfte gibi yiyeceklerin satışından elde ettikleri gelirle 11 üniversite öğrencisine burs veriyor. Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan...

Yaptıkları yiyecekleri satıp 11 öğrenciye burs sağlıyorlar

Adnan AÇIKGÖZ- Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'de bir grup gönüllü, yaptıkları kek, yaprak sarması ve köfte gibi yiyeceklerin satışından elde ettikleri gelirle 11 üniversite öğrencisine burs veriyor.
Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan 40'a yakın gönüllü, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlamak için belediyenin yaptırdığı gönülle evlerinde bir araya gelerek kek, börek, sarma ve köfte gibi yiyecekler başta olmak üzere, kullanılmayan kumaşlardan çanta yapıyor. Bu ürünleri de kent genelindeki etkinliklerde stant açarak  satıp elde ettikleri gelirle 10'u kız 11 üniversite öğrencisine burs veriyor. Gönüllüler adına açıklama yapan Afitap Duru, satışlardan kişisel kazanç sağlamadıklarını belirterek, "Herkes atıl malzemelerini getiriyor bize, onları değerlendiriyoruz. Bunun yanında yiyecekler yapıyoruz. Sıkma, börek günümüz oluyor. Sarma sarıyoruz, reçel yapıyoruz, turşu yapıyoruz. Kimin elinden ne geliyorsa, arkadaşlar gönüllerini ortaya koyarak gelip bize destek oluyorlar. Bu ürünlerimizi satışa sunarak elde ettiğimiz gelirlerin tamamını 11 öğrencimize burs olarak veriyoruz.
Herkes seve seve yapıyor ve gerçekten herkesin gönlünü ortaya koyarak gelip bize katkı sunmalarını istiyoruz" dedi.
Kek ve kurabiyelerin 1 TL, diğer ürünlerin ise 5'er TL'den satışa sunulduğunu ifade eden Duru, "Önce ihtiyacı olan kişilere atkılar, bereler örmeye başladık. Başka neler yapabileceğimizi düşündük ve 'Sattığımız ürünleri satıp bir öğrenci okutalım' dedik. Daha çok para kazanmaya başlayınca öğrenci sayımız arttı ve 11 öğrenciye kadar çıktık" diye konuştu.
İlçe genelinde 13 gönülle evi yaparak halkın kullanımına tahsis ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise şunları söyledi:
"Bu gönüllü evlerine siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkes gelsin, herkes o mahallenin koşullarına göre bir şeyler yapsın. Gönüllü vatandaşlarımız da yaptıkları sarma ve pasta gibi malzemeleri satarak 11 öğrencimize burs vermekteler."

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