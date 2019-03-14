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Yaptıkları kaçak inşaatı kendileri yıktı

Taylan ERGÜN /İSTANBUL()-ARNAVUTKÖY'de hakkında yıkım kararı verilen iki katlı inşaatı yıkmaya gelen ekiplere izin vermeyen sahipleri kaçak yapıyı kendileri yıktı. İmrahor Mahallesi Nurcihan Sokak'ta Selami T.'ye ait kaçak inşaat hakkında...

Yaptıkları kaçak inşaatı kendileri yıktı

Taylan ERGÜN /İSTANBUL()-ARNAVUTKÖY'de hakkında yıkım kararı verilen iki katlı inşaatı yıkmaya gelen ekiplere izin vermeyen sahipleri kaçak yapıyı kendileri yıktı. İmrahor Mahallesi Nurcihan Sokak'ta Selami T.'ye ait kaçak inşaat hakkında belediye ekipleri yıkım kararı verildi. Ekipler binanın olduğu yere iş makinasıyla geldi. Ekiplere polisler de eşlik etti. Binanın olduğu yere gelen inşaat sahibi ve yanındaki akrabaları yapıyı yıktırmak istemedi. Ekipler ve inşaat sahipleri arasında tartışma yaşandı. İnşaat sahipleri yapıyı kendilerinin yıkacaklarını belirterek, ekipleri inşaata sokmadı. Bunun üzerine belediye ekipleri ve zabıta inşaat sahiplerine yıkım için izin verdi.
Önce inşaat alanındaki malzemeleri söken inşaat sahibi Selami T. ve yakınları daha sonra ellerine altıkları balyozlarla yapıyı yıkmaya çalıştı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalık yıkımı izledi.
(FOTOĞRAF)

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