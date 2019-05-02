Yapay zeka bu kez de kitap okuma alışkanlığını değiştirecek

Sinem ERYILMAZ – Ömer HASAR / İSTANBUL,() – Yapay zeka ile kitap okumayı temelden sevdirip alışkanlık haline getirmeyi amaçlayan bir proje geliştirildi. Türkiye’nin ilk okuma yönetim uygulaması Bilge Puan isimli bu proje, öğrencilerin kitap okumaya motive edilmesi ve onların serbest okumalarının izlemesini hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında dünyada 86'ncı sırada, yoksul Afrika ülkeleriyle aynı kategoride.

Bu noktada İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi tarafından kitap okumayı temelden sevdirip alışkanlık haline getirmeyi amaçlayan ‘Bilge Puan’ isimli bir proje geliştirildi. Yapay zeka kullanılarak geliştirilen Bilge Puan Türkiye’nin ilk okuma yönetim uygulaması oldu. Öğrencileri kitap okumaya motive etmek, onların serbest okumalarını izlemek ve yönetmeyi hedefleyen proje, 15 Mayıs’tan itibaren cep telefonlarına indirilebilecek.

Bilge Puan hakkında bilgilendirmede bulunan uygulamanın mimarı Arif Kazancı, “Bilge Puan Türkiye’nin ilk kitap okuma yönetim programı. Biz yapay zeka teknolojisini bu işin merkezine koyduk. Bu şekilde hem öğrencinin kitap okuma hem de kitapların seviyelerini ölçüyoruz. Bu şekilde öğrencileri kendi seviyelerine uygun kitaplarla buluşturuyoruz. Bu projenin birçok ilki var. Birincisi Türkiye’deki ilk yapay zeka okuma yönetim sistemi olması. İkincisi ise yeni nesil bir okuma deneyimi olması. Çünkü öğrencilerin platform üzerinden sosyal medya entegrasyonu, kelime, atasözü, deyim oyunları gibi birçok yenilikçi özellikleri bu sistemin içerisine ekledik. Amacımız yeni neslin getirdiği teknolojileri öğrencilerimize kitap okuma, kendilerini geliştirme anlamında kullanabilmek ve yeni nesil okuma deneyimini tüm öğrencilerimize yaşatabilmek” dedi.

BAZI OKULLARDA PİLOT UYGULAMA BAŞLADI

Bazı devlet ve özel okullarında proje uygulamalarını başlattıklarını belirten Kazancı, “Amacımız bunu Türkiye’deki 18 bin öğrenciye ulaştırabilmek. Çünkü Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da ifade ettiği gibi ‘Türkçe bizim dil bayrağımızdır’. Bu kapsamda da Bilge Puan ile 18 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Onların kelime hazinelerini dilimizde en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olabilecek bu platformu onlarla buluşturabilmek. Çünkü her birey bildiği kelime kadar hayal edebildiği ve üretebildiği için bizlerin de bu öğrencilere katkı sağlama anlamında böyle bir projemiz var” şeklinde açıklamada bulundu.

“OKUMA ALIŞKANLIĞI KÖKÜNDEN DEĞİŞECEK”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üy. Ali Kurt ise proje ile ilgili şunları söyledi:

“Her şey bir fikir ile başlıyor. Bilge Puan uygulamasını da fikir aşamasındayken tanıdık. Çok kısa süre içerisinde bu fikir bir ürüne dönüşebiliyor. Yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırımı oldu. Ama hala yatırım süreci devam ediyor. Bir uygulamayı hayata geçirdiğinizde her şey ilk yatırımdan ibaret değil. Bunun Türkiye’deki okuma alışkanlığını, deneyimini kökünden değiştireceği için hem yatırım miktarı hem de yaptığımız işin değerlemesinin zaman içinde artacağına inanıyoruz.”