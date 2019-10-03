Yanlış söylemler kadınların nafaka hakkının elinden alınmasına sebep

Avukat Ömer Özgür Ünlü, süresiz nafaka ile ilgili ‘3 ay evli kal ömür boyu nafaka öde’ ve ‘kadınlar boşandıkları erkekleri SGK olarak kullanıyor’ şeklindeki söylemlerin kadınların nafaka haklarının ellerinden alınmasına neden olduğunu söyledi.

Son dönemin en çok tartışılan konularından biri olarak ömür boyu nafakanın erkeği köleleştirdiği, kadının bir gün evli kalsa bile erkekten ömür boyu nafaka aldığı haberleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Kadınların nafaka hakkının diğer pek çok kadın kazanımı gibi yıllardır tehdit altında olduğunu belirten Avukat Ömer Özgür Ünlü süresiz nafaka ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü, “Özellikle yoksulluk nafakasını düzenleyen kanun maddesinde geçen “süresiz olarak” ibaresi son dönemde saldırıların hedefinde” dedi.

“Bu konuda ‘3 ay evli kal ömür boyu nafaka öde’ ve ‘kadınlar boşandıkları erkekleri SGK olarak kullanıyor’ şeklindeki iddiaları gerçek zannedenler ‘bu kadarı da çok yanlış’ diyerek kadınların nafaka haklarının ellerinden alınmasına neden oluyorlar” diyerek sözlerine devam eden Avukat Ömer Özgür Ünlü şunları dile getirdi:

“Basına yansıyan ünlü kişilerin anlaşmalı olarak görülen boşanma davalarındaki protokollerde tarafların üzerinde anlaştıkları yüksek bedelli tazminat ve nafakalar, toplumun büyük kesimini ilgilendiren ve kadınların vazgeçilmez kazanımı olan yoksulluk nafakasıyla karıştırılmakta ve hatta bir kesim tarafından manipülasyon olarak kullanılmaktadır. Aslına bakılacak olursa günlük olarak karşılaştığımız yüzlerce dosyada kadınların kavgasını verdiği nafaka, asgari ücretin sekizde biri bile değildir.”

“AVRUPA’DA DA SÜRESİZ NAFAKA VAR”

Ülkemizde kadınların istihdama katılım oranının yüzde 29 olduğunu ifade eden Av. Ünlü, “Türkiye’ye karşın İzlanda’da kadınların istihdama katılım oranı yüzde 83’tür. Bu da ‘Avrupa’da neden süresiz nafaka yok’ diyenlere bir cevap niteliğinde. Hangi kadın ile konuşacak olursanız olun hiçbir kadın, emeğinin karşılığı olan bir bedelden başka bir bedel ile hayatını idame ettirmek zorunda kalmak istemez. Kaldı ki genç nüfus oranı en yüksek ülkelerden biri olan ülkemizde, bir kadının 30 yaşından sonra boşanmasıyla birlikte iş bulabilme ihtimali düşüktür’” diyerek süresiz nafaka konusunda kadının mağduriyetinin altını önemle çizdi.

“KİMSE 200-300 LİRA İÇİN EVLENİP BOŞANMAZ”

“2018 TÜİK verilerine göre evliliklerin yüzde 2,9 azaldığı, boşanmaların yüzde 10,9 arttığı Türkiye’de asıl tartışması gereken konuların başında eril yargı, kadın cinayetleri, toplumsal eşitsizlik, adalete erişim sorunu çözüm beklerken, birilerinin ya da bir kesimin ’25 bin mağdur nafaka yüzünden hapiste yatıyor’ şeklindeki isyanları ülkemiz, adalet, geleceğimiz ve kadınların canları pahasına kazanımları olan hakları adına kabul edilebilir değildir” diyen Avukat Ünlü şöyle devam etti:

“Son olarak unutmamak gerekiyor ki hiç kimse bir başkasının cebinden, aylık 250-300 lira alabilmek için evlenmez, evlenmek de boşanmak da daha mutlu olabilmek için yapılır. Bu sebeple, yalnızca ortak çocuğa iştirak nafakası ödememek için velayet hakkını kendine almaya çalışan babaların ve eski eşe ödenmesi gereken az miktarda nafakayı ödememek adına sigortalı çalıştığı işten çıkarak çalışmaya sigortasız devam eden ve böylece nafakanın tahsilatını imkansız hale getiren erkeklerin var olduğu bir ülkede, milyonlarca evli, evlenecek, boşanmış veya boşanacak kadını ilgilendiren söz konusu düzenlemeyi değiştirmek, daraltmak; ne hukukla ne vicdanla ne de sosyal adaletle bağdaşmaz. Bu sebeple, kadınların bu kazanımına el uzatan herkesin tekrar ve tekrar düşünmesi gerektiği kanaatindeyiz.”