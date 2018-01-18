Yangından kurtulan kedisiyle teselli bulan yaşlı adama ziyaretçi akını

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, evindeki sobayı tutuşturmak isterken yangına neden olan, kedisinin kurtulmasıyla teselli bulan 83 yaşındaki Ali Meşe, elinin tedavisi için bulunduğu hastanede ziyaretçi akınına uğradı.

Önceki sabah saatlerinde Mudurnu Ordular köyünde, odunlar ıslak olduğu için benzinle tutuşturup sobayı yakmaya çalışan Ali Meşe'nin evinde yangın çıktı. Ali Meşe'nin eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı ahşap ev yangında tamamen kullanılamaz hale gelirken, 13 tavuğu yanarak telef oldu. Yaşlı adamın elinde hafif yanık oluştu. Ali Meşe ise yangından kedisinin kurtulmasıyla teselli oldu. Yangının ardından yapılan haberleri gören Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ali Meşe'ye 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, ihtiyaçlarının giderileceğini bildirdi. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da sosyal medyadan Ali Meşe ve ailesine her türlü yardımın yapılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Olayın ardından kızının Bolu'daki evine yerleşen Ali Meşe, Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından makam aracıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ali Meşe, tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi akınına uğradı. Ali Meşe'ye birçok milletvekili ve bakan da telefonla ulaşarak 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yaşlı adamı hastanede Vali Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediye çalışanları, Kızılay Bolu Şubesi görevlileri ve kentteki birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yakınları ziyaret etti. Kızılay görevlileri, Ali Meşe'ye kedi yatağı, kedi taşıma çantası ve mama hediye etti.

Ali Meşe'nin hastanedeki tedavisinin yarın tamamlanmasının ardından taburcu olması beklenirken, köyde yapımı bir süre önce biten, ancak bazı eksiklikler sebebiyle Meşe'nin taşınamadığı evin eksikliklerinin tamamlanması için çalışmalar başlatıldı.

Bolu Valisi Aydın Baruş'un bugün köye giderek evde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alacağı belirtildi.



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