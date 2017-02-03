Yangında zarar görmeyen Kuran-ı Kerim'ler sergilenecek

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ilde son 20 yıldır çıkan ev yangınlarında zarar görmeyen ve cam fanusta muhafaza altına alınan 7 Kuran-ı Kerim'i başta İtfaiye Haftası'nda olmak üzere özel günlerde halka sergileme kararı aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, ev yangınlarında hiç zarar görmeden kurtarılan 7 Kuran-ı Kerim'in cam fanusta muhafaza altına alındığını belirtti. Gül, "Şu anda 7 adet Kuran-ı Kerim var. İlk olarak 20 sene önce 2 genç kızın çeyizlik eşyaları tamamen yanarken, eşyaların içinde sağlam olarak kurtardığımız Kuran-ı Kerim'ler mevcut. Yine başka bir yangında, içinde Kuran-ı Kerim'in de yer aldığı gardıroptaki tüm eşyalar yanmış, kutsal kitabımız zarar görmemiş. Bir başka ev yangının ise ahşap bina tamamen yandı ve çöktü. İçerisinde bulunan 2 Kuran-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı. Kuran-ı Kerim'lerin burada yanmadığını görüyoruz" dedi.

Kuran-ı Kerimleri görenlerin hayretle karşıladığını belirten Ali Gül, "Şu anda muhafaza ediyoruz. İtfaiye Haftası'nda özel bir yerde insanların görmesi için sergileyeceğiz. Buraya gelen ziyaretçilerimiz görüyor ama halkımızın da görmesi için uygun bir stantta sergileyeceğiz. Kuran-ı Kerim'leri yangın tarihi ile sergileyeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI