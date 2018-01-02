Yangında yaralanan Suriyeli Müde kurtarılamadı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, Suriyelilerin yaşadığı evde, elektrik kontağından çıkan yangında ağır yaralanan Müde A. (4), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen pazar günü, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Suriyeli anne Ayşe A.'nın pazarda olduğu sırada başlayan yangın, kısa sürede kız kardeşler Müde A. (4) ile Fedua A.'nın (5) kaldığı odayı sardı. Komşuların durumu fark edip, haber verdiği itfaiye ekipleri, olay yerine geldi. Ekipler, dairenin kapısını kırıp, kız kardeşleri dışarı çıkardı. Çeşitli yerlerinde yanık izleri bulunan baygın haldeki kardeşler, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şevket Yılmaz Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalbi duran Müde A., sağlık ekiplerinin yolda, ambulansın içinde yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü. Müde A., 2 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fedua A.'nın tedavisine ise devam edildiği belirtildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



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