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Yangında evleri kül oldu

NAZİLLİ (Aydın), )- AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Demirciler Mahallesi'nde iki hafta önce önce çıkan yangında evleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Darkan Ailesi, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Nazilli'nin kırsal...

Yangında evleri kül oldu

NAZİLLİ (Aydın), )- AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Demirciler Mahallesi'nde iki hafta önce önce çıkan yangında evleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Darkan Ailesi, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.
Nazilli'nin kırsal Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Darkan Ailesi'nin evlerinde, geçen 21 Mart'ta yangın çıktı. Yangında eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Sezer Darkan (40) ve Simge Darkan (32) çifti, kızları 1.5 yaşındaki Ebrar Sevda ile 7 yaşındaki Esma Betül'ü de yanlarına alıp aynı mahallede bulunan babalarının evlerine sığındı.
Tarla ve bahçe işlerine giderek ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Sezer Darkan, "O gün yangın esnasında bahçede çift sürüyordum. Çocuklarım ve eşim de sabah benim ailemin yanına gitmişti. Bana haber verildiğinde ne yapacağımı şaşırdım. Evimiz alevler içinde kaldı, her şeyimiz yandı" dedi. Sezer Darkan, maddi durumlarının yetersiz olmasından dolayı kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi. Bir haftadır babasının evinde yaşadıklarını ve düzenlerinin kalmadığını ifade eden Darkan, "Benim net olarak bir gelirim yok. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın, devlet büyüklerimizin sesimizi duymasını istiyoruz. Kendimize ait hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.
Simge Darkan ise evlerinin yanma anını gözyaşları içerisinde izlediğini, içeriye girmek istediğini fakat kendisine engel olunduğunu anlattı. Demirciler İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Esma Betül de eşyalarının ve tüm okul malzemelerinin yandığını söyledi.
Oğlu, gelini ve iki torununa sahip çıkan Mehmet Ali Darkan (64) ise "Şu an benim yanımda kalıyorlar. Oğlum burada tarla bahçe işlerine gidiyor. Geçimini bununla sağlıyor. Bizim de sadece iki odalı evimiz var. Bir odasında kendimiz, diğerinde oğlumuz duruyor. Devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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