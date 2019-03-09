Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Yangında ağır yaralanan Umut, sokağa çıkmak istiyor 

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, evlerinde çıkan yangında yüzü ile vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derece yanık meydana gelen Umut İşitmez(10), bakışlardan rahatsız olduğu için evden çıkmıyor. Annesi Mihribah...

Yangında ağır yaralanan Umut, sokağa çıkmak istiyor 

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, evlerinde çıkan yangında yüzü ile vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derece yanık meydana gelen Umut İşitmez(10), bakışlardan rahatsız olduğu için evden çıkmıyor. Annesi Mihribah İşitmez de gözyaşı içinde, oğlunun özgürce dışarı çıkıp, okuluna gideceği günlerin hayalini kuruyor.
Sağlık Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan İşitmez Ailesi'nin hayatı, geçen yıl 12 Temmuz günü şarjda bırakılan tablet bilgisayarın patlaması sonucu çıkan yangın ile değişti. Bir lojistik firmasında işçi olarak çalışan baba Bayram İşitmez (33), gece saat 03.00 sıralarında işten eve geldi. Ancak evinin alevler içinde olduğunu gördü. Hemen çocuklarını ve eşini kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Umut ile kızı Beril'i (9) kucağına alarak, dışarıya çıkarmak isteyen baba, klima iç ünitesinin patlaması sonucu yere düştü. Panik halinde alevlerin sardığı odaya giren Umut, ağır şekilde yaralandı. Anne Mihriban (32) ile Beril ise yangından yara almadan kurtuldu. Ev kullanılamaz hale gelirken, Umut ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzü ile vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derece yanıklar oluşan Umut, 9 gün boyunca yoğun bakımda ardından da yanık ünitesinde tedavi altında tutuldu. 9 ayrı ameliyat ile çocuğun bacaklarından alınan dokular, yüz, kol ve sırtına nakledildi.
'ARKADAŞLARIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM'
Yanıklar nedeniyle dışarı çıkmaktan utanan Zübeyde Hanım İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut, okula gitmek istemeyince evde eğitim almaya başladı. İnsanların bakışlarından rahatsız olduğunu belirterek, evden çıkmak istemediğini dile getiren Umut, "Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Dışarıda rahatça oynamak istiyorum" dedi.
'İNSANLAR ÇOK KÖTÜ BAKIYOR'
Oğluna yardım eli uzatılmasını isteyen anne Mihriban İşitmez ise "Umut'un bakımı çok zor. Yaralarından dolayı krem sürdürmek istemiyor, giymesi gereken kıyafetleri giyemiyor. Çünkü canı çok fazla yanıyor. Banyo yapmak istemiyor, canı çok acıyor. Eli tutmadığı için çoğu zaman yazı yazamıyor. Ben yazmak zorunda kalıyorum, ödevlerine yardımcı oluyorum. En azından yüzü, eli düzelsin istiyorum. Çünkü insanlar gerçekten çok kötü bakıyorlar. Bakışlarından çok rahatsız oluyor. Rahatsız olmasın, bunu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnsanların, 'Nasıl yandı, niye yandı?' diye sormaları çok rahatsız ediyor. Bu yüzden sürekli dört duvar arasında" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328