Yangında ağır yaralanan Umut, sokağa çıkmak istiyor 

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, evlerinde çıkan yangında yüzü ile vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derece yanık meydana gelen Umut İşitmez(10), bakışlardan rahatsız olduğu için evden çıkmıyor. Annesi Mihribah İşitmez de gözyaşı içinde, oğlunun özgürce dışarı çıkıp, okuluna gideceği günlerin hayalini kuruyor.

Sağlık Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan İşitmez Ailesi'nin hayatı, geçen yıl 12 Temmuz günü şarjda bırakılan tablet bilgisayarın patlaması sonucu çıkan yangın ile değişti. Bir lojistik firmasında işçi olarak çalışan baba Bayram İşitmez (33), gece saat 03.00 sıralarında işten eve geldi. Ancak evinin alevler içinde olduğunu gördü. Hemen çocuklarını ve eşini kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Umut ile kızı Beril'i (9) kucağına alarak, dışarıya çıkarmak isteyen baba, klima iç ünitesinin patlaması sonucu yere düştü. Panik halinde alevlerin sardığı odaya giren Umut, ağır şekilde yaralandı. Anne Mihriban (32) ile Beril ise yangından yara almadan kurtuldu. Ev kullanılamaz hale gelirken, Umut ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzü ile vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derece yanıklar oluşan Umut, 9 gün boyunca yoğun bakımda ardından da yanık ünitesinde tedavi altında tutuldu. 9 ayrı ameliyat ile çocuğun bacaklarından alınan dokular, yüz, kol ve sırtına nakledildi.

'ARKADAŞLARIMIN YANINA GİTMEK İSTİYORUM'

Yanıklar nedeniyle dışarı çıkmaktan utanan Zübeyde Hanım İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut, okula gitmek istemeyince evde eğitim almaya başladı. İnsanların bakışlarından rahatsız olduğunu belirterek, evden çıkmak istemediğini dile getiren Umut, "Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Dışarıda rahatça oynamak istiyorum" dedi.

'İNSANLAR ÇOK KÖTÜ BAKIYOR'

Oğluna yardım eli uzatılmasını isteyen anne Mihriban İşitmez ise "Umut'un bakımı çok zor. Yaralarından dolayı krem sürdürmek istemiyor, giymesi gereken kıyafetleri giyemiyor. Çünkü canı çok fazla yanıyor. Banyo yapmak istemiyor, canı çok acıyor. Eli tutmadığı için çoğu zaman yazı yazamıyor. Ben yazmak zorunda kalıyorum, ödevlerine yardımcı oluyorum. En azından yüzü, eli düzelsin istiyorum. Çünkü insanlar gerçekten çok kötü bakıyorlar. Bakışlarından çok rahatsız oluyor. Rahatsız olmasın, bunu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnsanların, 'Nasıl yandı, niye yandı?' diye sormaları çok rahatsız ediyor. Bu yüzden sürekli dört duvar arasında" diye konuştu.

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