Yangına uykuda yakalandılar;17 kişi merdivenle kurtarıldı-1

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
ÜMRANİYE'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() ÜMRANİYE'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor. FOTOĞRAFLI
31 Mart 2018 Cumartesi 08:36
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
ÜMRANİYE'DE 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
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