Yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün
GAZİOSMANPAŞA'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki inceleme devam ediyor. Polis ekipleri, hastane kapılarına şerit çekti. Hastaneye gelen ve içeriye girmek isteyenler görevliler...
06 Nisan 2018 Cuma 09:57
GAZİOSMANPAŞA'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki inceleme devam ediyor. Polis ekipleri, hastane kapılarına şerit çekti. Hastaneye gelen ve içeriye girmek isteyenler görevliler tarafından uyarılarak içeriye alınmıyor.
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