Yandaki bina yıkıldı, elektriksiz kaldı

ESKİŞEHİR'de oturduğu evin yanında bulunan 2 katlı evin yıkılması sonrası elektrikleri kesilen İbrahim Şıksoy, bir haftadır karanlıkta olduklarını belirterek, elektriğinin açılmasını istedi.

Odunpazarı İlçesi Dede Mahallesi Şamlılar Sokak'ta, İbrahim Şıksoy'a ait evin yanında bulunan 2 katlı kerpiç ev henüz bilinmeyen bir sebeple yıkıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik nedeniyle yıkılan evin elektriğini de kesti. Bunun yanı sıra Şıksoy’un da evinin elektriği kesilince 3 çocuk babası Şıksoy, elektriği açtırmak için ilgili kurumlara başvurdu. Hiçbir sonuç alamayan İbrahim Şıksoy, bir haftadır mum ışığıyla yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Elektrik işletmesinden gelen memur, yıkılan evin elektriğini keserken şu anda oturduğum evin elektriğini de kesmiş. 'Burayı neden kestiniz?' diye sordum. Bana pazartesi günü yeniden açacaklarını, tedbir amaçlı kestiklerini söylediler. 'Tamam' diyerek normal karşıladım. Fakat hala gelen yok. Ev kendiliğinden göçmüş. Artık alttan su mu aldı, ne oldu? Taşıyıcı kolonlar ıslanmış, kerpiçler çamurlaşmış. Bina kerpiç olduğundan keresteler birbirini çekince binanın yarısı gitti. Alt katta kiracı vardı. Allahtan bir ay önce boşalttı. Üst katta ağabeyim ve kardeşim oturuyordu. Onlar çatırtı sesini duyunca hemen dışarıya çıkmışlar. Onlar çıktıktan 5 dakika sonra ev göçtü. Benim 3 çocuğum var ve ders çalışamıyorlar. Çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz, yemeklerimizi muhafaza edemiyoruz. Elektrikle olabilecek hiçbir şeyden faydalanamıyoruz. Benim elektrik işletmesine 5 kuruş borcum yok. 1 haftadır bu elektrik niye bağlanmıyor aklım ermiyor. Elektrik direkten kesilmiş. Kestiğin gibi bağla. Kablo parası istiyorlarsa kablo parasını da ödeyeyim. Mumla yaşıyoruz, dağ başındaki evde yaşayan insanlar gibi yaşıyoruz."

