Yanan hastanenin içinden fotoğraflar

Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, ()

GAZİOSMANPAŞA'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin iç kısmı basın mensupları tarafından görüntülendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Memişoğlu daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından da hastanenin iç kısmındaki yanan bölümler basın mensupları tarafından görüntülendi.

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