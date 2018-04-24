Yanan evde Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve şehidin üniforması zarar görmedi

KASTAMONU'da önceki gün 4 evin yanmasının ardından Şehit polis memuru Nihat Karakoca’nın ailesinin evinde bir dolap içerisinde bulunan elbiseleri, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim’in zarar görmediği ortaya çıktı.

Kastamonu Hisarardı Mahallesi'nde pazar günü saat 23.30 sıralarında çıkan yangında, 2009 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında buğday teslim sırası yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vurularak şehit olan polis memuru Nihat Karakoca'nın doğduğu ev de yandı.

Evin bir köşesinde bulunan dolap üzerindeki Kuran-ı Kerim ve dolabın içerisinde anı olarak saklanan Türk bayrağı ile şehit Nihat Karakoca’nın üniformasının zarar görmediği ortaya çıktı. Şehidin annesi Melahat Karakoca, 9 yıldır sakladığı oğluna ait kıyafetlerin zarar görmemesinden dolayı mutlu olduğunu, yangının eşyaların bulunduğu odaya ulaşmadan söndürüldüğünü söyledi.



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