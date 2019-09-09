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Yamaçta mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Melek Şener'in keçisi, sürüden ayrılıp, indiği dağ yamacında mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanları ile kurtaramayan...

GENEL 09.09.2019, 10:34
Yamaçta mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı
MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, 5 saatte kurtarıldı.
Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Melek Şener'in keçisi, sürüden ayrılıp, indiği dağ yamacında mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanları ile kurtaramayan Şener, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye de durumu AKUT'a bildirdi. Bölgeye gelen AKUT ekibi, 5 saat süren çalışma sonunda keçiyi kurtarıp, sahibine teslim etti.


 

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