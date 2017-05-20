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Yamaç paraşütü pilotu direğe takıldı

DENİZLİ'de, dünyaca ünlü beyaz travertenlerin bulunduğu Pamukkale'de, yamaç paraşütü sporu yapan pilot Mesut Çalışkan, yere inerken, aydınlatma direğe takılarak asılı kaldı. Pilot Çalışkan, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Pamukkale'de...

Yamaç paraşütü pilotu direğe takıldı
DENİZLİ'de, dünyaca ünlü beyaz travertenlerin bulunduğu Pamukkale'de, yamaç paraşütü sporu yapan pilot Mesut Çalışkan, yere inerken, aydınlatma direğe takılarak asılı kaldı. Pilot Çalışkan, arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Pamukkale'de yamaç paraşütü pilotu Mesut Çalışkan, dün saat 19.00'da Dinamit Tepesi'nden atlayış yaptı. Bir süre havada kalan Çalışkan, daha sonra inişe geçti. Bu sırada travertenlerin alt kısmında iniş noktasına doğru havada ilerleyen Çalışkan'ın yamaç paraşütü, rüzgar nedeniyle sürüklenip, yere yaklaşık 10 metre mesafedeyken, aydınlatma direğine takıldı. Paraşütü diğere takılan Çalışkan, havada asılı kaldı. Çalışkan'ın yardımına arkadaşları koşarak asılı kaldığı yerden kurtardı. Çalışkan, olaydan yara almadan kurtulurken, AYDEM elektrik arıza ekipleri de asılı kalan paraşütü yere indirip, sahibine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

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